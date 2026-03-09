9日13時現在の日経平均株価は前週末比3747.45円（-6.74％）安の5万1873.39円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は99、値下がりは1478、変わらずは13と、値下がり銘柄の割合が90％超に達する全面安商状となっている。 日経平均マイナス寄与度は899.82円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、東エレク が364円、ＳＢＧ が352.97円、ファストリ が251.9円、フジクラ が107.96円と続いている。 プラス寄与度トップは