イランの専門家会議は3月9日、殺害されたイラン最高指導者ハメネイ師の後継者として、イランの新たな最高指導者にモジタバ・ハメネイ師を選出したと発表しました。公開された資料によると、1969年生まれのモジタバ師は、ハメネイ師の次男とのことです。イラン憲法により、最高指導者はほぼすべての重大な事柄についての最終決定権を持っており、イラン軍の最高司令官を務めます。イラン専門家会議は、イラン最高指導者の選挙・監督