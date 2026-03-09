俳優の佐藤健が出演するコカ・コーラの緑茶ブランド「綾鷹」の新CM『お茶、しょっか。オフィス』が、16日より放送される。佐藤は新たなブランドアンバサダーとして出演。「HITOIKI STUDIO」というラジオブースを舞台に、佐藤がリスナーの気持ちにそっと寄り添う新CMシリーズとなる。【動画】佐藤健が優しく寄り添う…「綾鷹」新CM新CMシリーズ第1弾『お茶、しょっか。オフィス』では、「HITOIKISTUDIO」を舞台に、日常において