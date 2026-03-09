6日（金）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の大阪ブルテオンは、5月20日（水）に「2025-26 OSAKA BLUTEON CLUB感謝デー」を開催することをクラブ公式サイトで発表した。 会場となるのは大阪Ｂのホームアリーナであるパナソニックアリーナで、時間は14:00から16:00までを予定しているとのこと。なお、今回のファンクラブデーはファンクラブ有料会員のみを対象として実施され、有