女優の高石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は10日、第112話が放送される。＜※以下、ネタバレ有＞松野トキ（郄石あかり）と勘太と家族になるため、レフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）は日本人になることを決心。2人が籍を入れるためには、松江市役所で手続きを行うことが必要になる。トキとヘブンは両親を連れ、熊本から久しぶりに松江を訪