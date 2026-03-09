東日本大震災、そして東京電力・福島第一原発事故から、まもなく15年です。いまだに避難を続ける男性の帰還への希望と不安を追いました。帰還困難区域には一時的な立ち入りはできるものの、いまだ住民の居住・宿泊は認められていません。取材に対し、避難生活を続ける佐山梅雄さん（68）が自宅へと案内してくれました。佐山さんの自宅がある場所は福島・南相馬市小高区金谷地区で、福島第一原発から20km圏内の場所です。原発事故の