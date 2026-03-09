女子ゴルフの渋野日向子（２７＝サントリー）は、今季初戦の米ツアー「ブルーベイＬＰＧＡ」（５〜８日、中国・海南島のブルーベイＧＣ＝パー７２）で通算７オーバーの５０位で終えた。２５位から出た最終日（８日）は上位進出を目指したが、２バーディー、５ボギー、３ダブルボギーの８１と崩れてしまい、今季初戦は苦しい締めくくりとなってしまった。今後の米ツアーは米本土開催が本格スタートする。渋野の次戦は「ファウ