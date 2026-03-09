Image:Amazon.co.jp こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）では、2026年3月6日（金）0時から3月9日（月）23時59分まで｢Amazon新生活セール｣を開催中。現在、量子ドットによる高色域ディスプレイとGoogle TV搭載で、コストパフォーマンス抜群のXiaomi（シャオミ）の4Kテレビ「TV A Pro 43 2026」がお得に登場しています。 ■この記