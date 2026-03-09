この度、「まんが日本昔ばなし」は、令和の時代に作品を届け直すべく、公式サイトを正式に開設した。長年にわたり日本中から愛されてきた「まんが日本昔ばなし」は、これまで、作品を継続的に届けていくための新たな取り組みが必要な状況にあった。この現状に対し、作品を適正に運用する体制を整え直すことで、文化の灯を絶やすことなく未来へと継承していくべく、地道な活動を続けてきた。まずは長年、倉庫に眠っていた膨大な数の