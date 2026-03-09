大相撲春場所２日目（９日、大阪府立体育会館）、幕内伯乃富士（２２＝伊勢ヶ浜）が日本相撲協会に休場を届け出た。初日に幕内欧勝馬（２８＝鳴戸）に敗れて黒星発進。相手にはたき込まれて土俵に落ちた際、左足親指付近を押さえて苦悶する場面もあった。１月の初場所にも左足親指を痛めて途中休場。今場所も直前まで治療を受け、関取衆との稽古ができないまま本番を迎えていた。この日、伊勢ヶ浜部屋は相撲協会を通じて「１月