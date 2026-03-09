Image: X この記事は「ギズモード・タイムマシン」──すこし前の今日って、何があったんだろう？未来から観察してみたら、懐かしさだけでなく、意外な発見だってあるかもしれません。2018年3月6日、「iPhone Xにホームボタンを復活！ イヤホンジャックも搭載したドングルが発売」という記事を掲載しました。当時は、近未来的な全面ディスプレイ沸く一方で、長年親しんだボタン操作やイヤホ