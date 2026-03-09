ロシアフィギュアスケート界の重鎮タチアナ・タラソワ氏が、同国の代表選手たちを来季から国際大会に復帰させると一方的に宣言した。ロシアはウクライナ侵攻により国際大会への出場が禁止されている。ミラノ・コルティナ五輪ではフィギュアスケート女子のアデリア・ペトロシャンなど一部の選手が個人の中立選手（ＡＩＮ）として出場したが、これも五輪のみの特例で国際大会から除外される状況は変わっていない。だがそうした