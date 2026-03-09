WBC1次ラウンド・プールC野球のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は8日、東京ドームで1次ラウンド・プールCの日本―オーストラリア（豪州）戦が行われ、「侍ジャパン」が4-3で勝利した。1点を追う7回、「4番・左翼」の吉田正尚外野手（レッドソックス）が逆転2ラン。日本が敗れれば自国の1次ラウンド敗退が決まる韓国の実況アナウンサーが歓喜の声を響かせていた。7回2死一塁、内角低めのボール球をすくいあげると、