これは、知人のA子さんに聞いたお話です。マイホーム建築は人生の一大イベント。しかし、そんなおめでたいタイミングで、あり得ない要求をしてくる人がいたら……？ 今回は、新築の地鎮祭用に用意した高級日本酒を狙う、図々しい同僚を撃退したA子さんの体験談をご紹介します。 「私が飲んであげる！」高級酒をロックオンしたクレクレ同僚 A子さんは30代の会社員で、最近念願のマイホームを建てることになりました