NHK大河ドラマ「豊臣兄弟」第9回は「竹中半兵衛という男」。竹中半兵衛重治と言えば黒田官兵衛と並んで羽柴秀吉の「軍師」として著名な人物です。半兵衛の事績や人物については後世の創作も多いのですが、それでは「太閤記」（江戸時代初期の儒学者・小瀬甫庵が記した秀吉の一代記)には半兵衛はどのように記述されているのでしょうか。まず「竹中」（半兵衛）は美濃国菩提の城主で「安藤伊賀守」（守就。いわゆる美濃三人衆の1人