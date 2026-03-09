ＤｅＮＡの相川亮二監督（４９）が９日、都内で行われたＪＥＲＡ×セ・リーグ「灯セ、みんなで。」プロジェクトの記者発表会に参加した。このプロジェクトはＪＥＲＡとセ・リーグ６球団で持続可能でよりよい社会の実現に向けた取り組みとして、球場設備の二酸化炭素排出削減などが計画されている。指揮官は普段どのように選手や自身の心を灯していますかと問われると「一番大事にしているのは声です。鼓舞していく、練習の時