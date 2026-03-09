ゴドルフィンマイル・Ｇ２（３月２８日、ドバイ・メイダン競馬場・ダート１６００メートル）の招待を受諾していたコスタノヴァ（牡６歳、美浦・木村哲也厩舎、父ロードカナロア）は同レースを辞退して、かしわ記念・Ｊｐｎ１（５月５日、船橋競馬場・ダート１６００メートル）を目指す。９日に社台グループオーナーズがホームページで発表した。現在は福島・ノーザンファーム天栄で放牧中。先週半ばから歩様にスムーズさを欠く