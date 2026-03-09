ホロライブプロダクションは9日、公式Xを通じて、hololive DEV_IS所属FLOW GLOWメンバー「虎金妃笑虎」が活動休止すると発表した。【画像】ホロライププロダクション「虎金妃笑虎」の活動休止を発表【全文】「以前より活動を調整しておりましたが、適応障害と医師による診断がされたと報告がございました」とし、「それを受けて本人と相談し、回復に向けて活動休止することが最善であると判断いたしました」と説明。「回復に