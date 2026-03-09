ノルディックスキー・ジャンプ女子の高梨沙羅（29＝クラレ）が9日までに自身のインスタグラムのストーリーズを更新。近影を公開した。ミラノ・コルティナ冬季五輪の混合団体で銅メダルを獲得した高梨。久しぶりにオフの姿を投稿してファンを魅了した。「MIMOSA」とつづって、ミモザの花束を抱えた写真をアップ。レザー調のジャケットを羽織った春らしいコーデで美しい私服姿を披露した。