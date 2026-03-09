きょうは関東から西日本にかけて日差しが届きますが、局地的ににわか雨、にわか雪がありそうです。【CGで見る】明日10日(火)にかけての雨と雪の予想シミュレーションにわか雨やにわか雪…変わりやすい天気に西日本は午後、山陰を中心に雨の降る所があり、中国地方や四国も日差しが出ますが、所々で雨が降る、変わりやすい天気になるでしょう。中国山地は雪になりそうです。関東も夜遅い時間帯に、にわか雨、山沿いや内陸はにわか雪