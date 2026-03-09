◇世界オールラウンドスピードスケート選手権大会 最終日(8日、オランダ)この大会を最後に現役引退を表明しているスピードスケートの郄木美帆選手が8日、2日間にわたり長中短距離の4種目を滑り終え総合3位に入る結果で有終の美を飾りました。レース後にはインフィールドとリンクを区切る内側のクッションの上であおむけに寝そべり、全力を出しきった様子を見せました。郄木選手は前日に行われた1種目目の500メートルで