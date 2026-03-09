エイチ・アイ・エス（HIS）は、「夏先ドリキャンペーン」を3月6日から5月7日まで開催する。オンライン予約は翌8日午前10時まで。訪日外国人の増加により、航空券や宿泊施設などの予約が早期化する傾向にあるほか、シルバーウィークが11年ぶりに5連休になるなど、例年以上に特定の時期へ旅行需要が集中することが予想されることから、早期予約を促す。旅行代金に応じて、海外旅行が最大6万円、国内旅行が同1万円割引となる。出発期