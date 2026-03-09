ソフトバンクは、「スーパーPayPayクーポン」について、3月と4月の対象加盟店を公開した。 3月の対象加盟店は、島忠・ホームズ、出前館、ニトリ・デコホーム・N＋、ニトリネット、マクドナルド店頭、マクドナルドのモバイルオーダーとマックデリバリーサービス、CHARGE SPOT、Coke ON、DiDi、ebookjapan、PayPay証券、Qoo10、Yahoo!ショッピング、ZOZOTOWN。なお、