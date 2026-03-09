NTTドコモは、幅広い年代で使いやすさを追求した完全ワイヤレスイヤホン「MEES M4 Pro」を発売した。価格は1万4080円。全国のドコモショップ、ドコモオンラインショップ、各種ECサイトで取り扱われる。なお、ドコモショップでの販売価格は店舗により異なる。 「MEES M4 Pro」は、外音取り込み時に人の声に近い周波数以外を低減し、イヤホンを装着したままでも会話を聞き取りやすくする「トークアシスト」機能を搭載