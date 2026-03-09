8日投開票が行われた金沢市長選挙で再選を果たした村山卓さんが、9日、登庁し、2期目への決意を新たにしました。4人が立候補した金沢市長選挙に圧勝し、再選を果たした村山氏は9日の朝、およそ300人の職員の出迎えを受けながら、金沢市役所に登庁しました。◇村山卓さん…「ありがとうございます。率直にうれしかった。戻ってこられて。これからの4年間しっかりと市政を担っていくことを改めてお約束します」同じく８日に投開票が