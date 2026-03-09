ＮＨＫは、１６日にＢＳで放送する「生中継！第９８回アカデミー賞授賞式」（午前６時半）の出演者を９日に発表した。スタジオゲストは、俳優の佐々木蔵之介、女優の瀧内公美、タレントのパトリック・ハーラン。廣瀬智美アナウンサーが司会を務める。現地の米ロサンゼルスからは、俳優・要潤、映画ジャーナリストの猿渡由紀さんが出演し、授賞式直前のレッドカーペットの様子を中継で伝える。総合テレビでは土曜深夜に「第９