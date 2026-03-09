株式会社サイバーエージェントは９日、株式会社デジタルインファクトと共同で実施した「国内動画広告の市場調査」について発表した。インターネットを通して配信される動画広告の年間広告出稿額を推計し算出した。発表によると、２０２５年の動画広告市場規模は昨年対比１２２・７％となる８８５５億円に到達。２０２６年には１兆４３７億円に達する見込みで、２０２９年には１兆６３３６億円に達すると予測している。動画広