旧統一教会への解散命令を巡り、教団側が東京高裁の決定を不服として、きょう付けで最高裁に特別抗告しました。【映像】最高裁に特別抗告した旧統一教会ただ、特別抗告をしても解散命令の効力は継続するため、清算手続きは進められることになります。（ANNニュース）