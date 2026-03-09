「大相撲春場所・２日目」（９日、エディオンアリーナ大阪）東序二段１０枚目の朝力丸（２３）＝高砂＝が旭天道（大島）と対戦。寄り切られて黒星発進となった。大阪屈指の進学校である大阪星光学院から国立千葉大を経て大相撲入りした変わり種。「場所前の稽古で歯が立たなかった」と立ち合いで右に跳び、上手を取って一気に寄り出そうと攻めたが、凌がれて胸を合わされ、じりじりと寄られて土俵を割った。「上手を深く持ち