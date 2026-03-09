【機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女：MX4D／4DX版】 3月13日より上映予定 4DX版ポスター 映画「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」において、ラージフォーマット「MX4D」および「4DX」での上映が3月13日より実施される。 1月30日より全国公開されている本作。3月6日より「Dobly Cinema」版が追加されたが、今回「MX4D」お