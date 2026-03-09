サイボウズは3月8日にkintone（キントーン）のアップデートを実施し、kintoneでのマレー語対応を開始した。これまでの対応言語である日本語、英語、中国語（簡体字）、中国語（繁体字）、スペイン語、タイ語、ポルトガル語（ブラジル）に、マレー語が新たに追加された。kintoneは現在32の国や地域で導入されており、今後はさらに多くの国や地域で利用されることを目指すとのことだ。マレー語の画面例○マレー語対応の概要マレー語