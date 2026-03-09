リーメントが手掛けるミニチュアフィギュアに、なんと「モスバーガー」が登場。本物そっくりの可愛いモスが満載です!★画像初公開★ 【ほおばるおいしさ♪モスバーガー】おいしさギュッ!今日もモス気分♪6月1日発売予定。全6種。1320円(税抜価格1200円)。 (@rement_officialより引用)リーメント×モスバーガー「ほおばるおいしさ♪モスバーガー」これは可愛い! どのアイテムも本物そっくりで、モスの香りが漂ってくるよう。眺めて