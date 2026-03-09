【モデルプレス＝2026/03/09】フジテレビは2026年3月9日、同局にて「フジテレビ4月編成説明会」を実施。新番組「超調査チューズデイ〜気になる答え今夜出します〜」（毎週火曜19時〜21時）が3月31日より放送されることが発表され、チーフプロデューサーの浅野翔太郎氏がMC陣のキャスティングについて明かした。【写真】カズレーザー＆二階堂ふみの婚姻届証人◆フジ火曜7時に新バラエティ番組誕生同番組は、メイプル超合金のカズレ