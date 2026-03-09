【モデルプレス＝2026/03/09】元モーニング娘。でタレントの石川梨華が3月8日、自身のInstagramを更新。手作り弁当を公開した。【写真】41歳元モー娘。「息子くん喜んだだろうな」飾り切りしたウインナー・マカロニサラダなど詰まった愛情弁当◆石川梨華、手作り弁当公開石川は「お昼ごはん何食べたんだろう？お弁当」とコメントし、「先週、卒園遠足だった二男ですが体調不良で参加できず お弁当の中身や持っていくスナックをずっ