メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋市で2023年、女性にテキーラ32杯を飲ませ死亡させたとされる男に、懲役16年が求刑されました。 起訴状などによりますと板谷博希被告（44）は、2023年5月に名古屋市中区の飲食店で、女性（当時25歳）にテキーラ32杯を飲ませて泥酔させた上、ホテルに連れ込んでわいせつな行為をしようとし、その後、女性を死亡させたとされています。 板谷被告は初公判で起訴内容を否認し