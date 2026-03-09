韓国で活動する日本人タレントの藤田小百合が、息子との可愛らしいエピソードを公開した。3月9日、藤田は自身のSNSに1枚の写真を投稿。【写真】藤田小百合、精子提供で出産したワケ公開された写真には、藤田の部屋のバスルームの壁に「No Smoking（禁煙）」と書かれた紙が貼られている様子が写っている。タバコ禁止のマークまで丁寧に描かれており、目を引く。この紙は、息子のゼンくんが貼ったものだという。藤田は「ママの部屋の