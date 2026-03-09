デビュー以来、X JAPANのリーダーとして数々の名曲をこの世に送り出し、今もロックの伝説を紡ぎ続けるスターYOSHIKIさん。1月の緊急帰国の際、約3年ぶりにananへの出演が実現。100年、200年後に、僕の芸術で誰かが感動してくれたら「人を楽しませることが好きなんです。それは小さい頃から変わらないですね」エンターテイナーである自身の活動の原点について尋ねると、笑顔とともに、そう回答してくれたYOSHIKIさん。ファンの間で