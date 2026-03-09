サッカーの明治・安田J2・J3「百年構想リーグ」でモンテディオ山形は8日、J2・秋田とのホーム開幕戦に臨みましたが、1対0で敗れました。アウェーでの4連戦を終え、ホーム開幕戦を迎えたモンテディオ。スタジアムにはホームでの試合を待ちわびたサポーター1万2681人が詰めかけました。相手はJ2の秋田。開始早々の前半5分。土居がゴールを狙い、中村がヘディングで押し込みま