今年、日本テレビの報道番組とNNN各局は「あす大災害、だとしたら？」をテーマに防災や減災を考えます。9日は、「超巨大地震最新研究で“切迫の可能性”津波から命を守るには？」について、社会部・災害担当、藤吉有咲記者に伝えてもらいます。■全員が発災から10分で避難なら…死者数7割減にあさってで東日本大震災から15年です。2011年3月11日の東日本大震災では、巨大な津波が襲い、犠牲者のおよそ9割は溺死でした。――改