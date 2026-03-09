カプコンは9日、天王寺駅前の商業施設Hoop（大阪市阿倍野区）に体験型アミューズメント施設『CAPCOMIX あべのHoop店』を今春オープンすると発表し、イメージビジュアルなどを披露した。【画像多数】大阪あべのに誕生…『CAPCOMIX あべのHoop店』内部イメージ同店では、従来の施設にはなかったカプコンの人気キャラクターをテーマにしたデジタルコンテンツの遊具などが楽しめる。子どもから大人まで楽しめる大型フィジカルアク