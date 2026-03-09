記者会見する木原官房長官＝9日午前、首相官邸木原稔官房長官は9日の記者会見で、長射程ミサイルの発射機などが陸上自衛隊健軍駐屯地（熊本市）に搬入されたことに関し「装備品搬入の詳細は、これまでも部隊運用の保全や輸送の安全を確保する観点から、答えは差し控えている」と説明した。ミサイルの部隊配備は3月末までに行う計画だとした上で、事前に地元自治体に伝達する方針を示した。「必要な準備が整い次第、防衛省から