スケートボードの世界選手権は8日、ブラジルのサンパウロで各種目の決勝が行われ、ストリートの女子は松本雪聖が156.59点で制し、大西七海が2位、吉沢恋（ACTSBSTORE）が3位と日本勢が表彰台を独占した。男子は佐々木音憧が174.10点で勝って、日本勢は男女で頂点に立った。白井空良（ムラサキスポーツ）は3位だった。パーク女子は長谷川瑞穂の2位が最高だった。（共同）