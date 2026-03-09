「めっちゃ姿勢よく寝る双子」と題した、2歳の双子兄弟の動画がInstagram、TikTokで話題になりました。そっくりなふたりがなぜか縦に並んで寝ている…！？動画には、「おもろ可愛い♡」「まるでレーンに乗って製造されてるみたい（笑）」と反響が寄せられています。【動画】姿勢ヨシ！方向ヨシ！縦に並んでスヤスヤと眠る双子ちゃん動画に出てくるのは、双子の兄弟ふくちゃんと、とくちゃん。寝室のパパとママの布団の間