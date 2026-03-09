モデル・俳優の新川優愛が、夫との驚きの育児分担と、理想的な夫婦関係について赤裸々に語った。【映像】新川優愛の子供の写真＆夫に似ている芸能人3月8日に放送されたABEMA『秘密のママ園』のスタジオトークにて、1歳児の母である新川は、現在の家庭内での役割について言及。「（育児は）もう、そちら（夫）がメイン、っていう感じ」と衝撃の告白。周囲の「参加してくれてる？」という問いに対しても、「参加どころじゃなく、