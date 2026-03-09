時事問題から身のまわりのこと、『婦人公論』本誌記事への感想など、愛読者からのお手紙を紹介する「読者のひろば」。たくさんの記事が掲載される婦人公論のなかでも、人気の高いコーナーの一つです。今回ご紹介するのは岐阜県の70代の方からのお便り。夫からの提案があり、年末は初めて大掃除をしなかったそうで――。* * * * * * *年末の大掃除から卒業！毎年大掃除を行っていたのは、亡き母の「年末に大掃除を行わないと新年が