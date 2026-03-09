M!LKの山中柔太朗さんは3月8日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを披露し、反響を呼んでいます。【写真】M!LK・山中柔太朗の新ヘアスタイル「久しぶりのシースルーマッシュ」山中さんは「CDTVライブ！ライブ！春の大感謝祭の2026ありがとうございました」とつづり、3枚の自撮り写真を投稿。髪の長さが全体的に短くなり、ストレートになっています。シースルーバングの前髪が軽やかな印象ですね。山中さんの新しいヘア