第14期全国人民代表大会第4回会議では3月9日午前、人民大会堂で2回目の全体会議が開かれました。習近平国家主席をはじめとする党と国の指導者らが出席しました。会議では、全人代常務委員会の趙楽際委員長による全人代常務委活動報告、最高人民法院の張軍院長による最高人民法院活動報告、最高人民検察院の応勇検察長による最高人民検察院活動報告が聴取されるほか、全人代常務委による法律整理活動の状況および関連する法律や決定