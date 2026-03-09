ホンダ「インテグラ」26年後半に発売へ！ホンダは2026年3月5日、北米市場で高い評価を得ているアキュラ「インテグラ タイプS」と、大型SUV「パスポート トレイルスポーツ エリート」の2モデルを日本市場へ導入すると発表しました。今回の導入は、国土交通省が新たに創設した米国製乗用車に関する認定制度を活用したもので、2026年後半より順次発売される予定です。【画像】超カッコいい！ これが日本発売予定の「インテグラ タ