ホンダ名車「Z」奇跡の“復活”で公開！2026年2月21日から22日にパシフィコ横浜で開催された、日本最大級のクラシックカーの祭典「ノスタルジック2デイズ 2026（以下、N2d 2026）」。会場には、カーショップ・物販ショップのほか、整備士を育てる自動車大学校および自動車専門学校も出展を行っており、学生が製作やレストアを行なったクルマが展示されます。【画像】超カッコイイ！ これが復活したホンダ「Z」です！（26枚）