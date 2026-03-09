東京ディズニーランドは、4月9日（木）から6月30日（火）までの83日間、スペシャルイベントシリーズ「ディズニー・パルパルーザ」の第6弾となる「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」を開催。イベント開催に先立ち、3月9日（月）からスペシャルメニューが販売され、ディズニーマニア待望のメニューが復活した。【写真】ディズニーマニア大絶賛の「牛カルビコーン（アボカドマヨネーズ＆マッシュポテト）」別角度（7枚）